В Екатеринбурге мусорная реформа может забуксовать из-за тюменской метлы

Федеральная реформа по уборке отходов на среднем Урале может забуксовать из-за тюменской метлы. Коммунальщики из соседней области пытаются оспорить итоги конкурса, который выиграла екатеринбургская Спецавтобаза. Начало перемен и так уже дважды переносили. И теперь если коммунальщики не договорятся, пострадают обычные граждане. Уже с Нового года мусоровозы могут не доехать до дворов. И тогда горы отходов останутся гнить под носом горожан.