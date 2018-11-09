В Екатеринбурге мусорная реформа может забуксовать из-за тюменской метлы

Екатеринбургу грозит мусорный коллапс

Федеральная реформа по уборке отходов на среднем Урале может забуксовать из-за тюменской метлы. Коммунальщики из соседней области пытаются оспорить итоги конкурса, который выиграла екатеринбургская Спецавтобаза. Начало перемен и так уже дважды переносили. И теперь если коммунальщики не договорятся, пострадают обычные граждане. Уже с Нового года мусоровозы могут не доехать до дворов. И тогда горы отходов останутся гнить под носом горожан.

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