В Екатеринбурге хотят создать международную студенческую лабораторию

Там студенты со всего мира будут углубленно изучать общественно значимые науки

Это станет возможно, если уральская столица примет универсальную выставку ЭКСПО, заявил на форуме в Париже министр образования РФ Михаил Котюков. По словам чиновника, Экспо-парк, который появится в Екатеринбурге в случае победы российской заявки, станет, в частности, крупнейшим образовательным центром. В умном городе поселятся студенты и молодые специалисты, для которых создадут институт наставничества. В лаборатории выпускники и учащиеся смогут применять полученные знания на практике — там построят технопарки, где полезные идеи будут быстро воплощаться в жизнь. Среди приоритетных проектов — медицина, техника, химия и гуманитарные науки.

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