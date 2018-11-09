В Екатеринбурге хотят создать международную студенческую лабораторию

Это станет возможно, если уральская столица примет универсальную выставку ЭКСПО, заявил на форуме в Париже министр образования РФ Михаил Котюков. По словам чиновника, Экспо-парк, который появится в Екатеринбурге в случае победы российской заявки, станет, в частности, крупнейшим образовательным центром. В умном городе поселятся студенты и молодые специалисты, для которых создадут институт наставничества. В лаборатории выпускники и учащиеся смогут применять полученные знания на практике — там построят технопарки, где полезные идеи будут быстро воплощаться в жизнь. Среди приоритетных проектов — медицина, техника, химия и гуманитарные науки.