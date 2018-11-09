Ремонт на перекрестке Фрунзе-Серова забуксовал

4 месяца назад там раскопали теплотрассу, и до сих пор не закончили

Окрестности больше напоминают полосу препятствий, нежели удобный тротуар. А ведь здесь передвигаются особые пешеходы. Рядом находится библиотека для слепых и опираясь на специальный поручень посетители могли найти дорогу к учреждению. Но из-за раскопок путь к книгам стал непреодолим. Наводить мосты взялся Городской Дозор.

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Ремонт на перекрестке Фрунзе-Серова забуксовал