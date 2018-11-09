Ремонт на перекрестке Фрунзе-Серова забуксовал

Окрестности больше напоминают полосу препятствий, нежели удобный тротуар. А ведь здесь передвигаются особые пешеходы. Рядом находится библиотека для слепых и опираясь на специальный поручень посетители могли найти дорогу к учреждению. Но из-за раскопок путь к книгам стал непреодолим. Наводить мосты взялся Городской Дозор.