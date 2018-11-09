Ночной трамвай: в Екатеринбурге обкатывают новые низкопольные вагоны

Машину тестируют в условиях реальной загруженности

Места в трамвае заняли восемь с половиной тонн песка, это вес примерно 120-ти пассажиров. Но это не предел. Вскоре нагрузку увеличат в полтора раза. После того, как состав накатает 500 километров, техники дадут заключение, насколько успешно трамвай прошел тест. После каждого заезда специалисты проверяют электронику и следят за техническим состоянием машины. Новый трамвай значительно превосходит старые чешские вагоны по всем параметрам, от скорости движения до комфортабельности. Как скоро новинка по-настоящему встанет на рельсы, станет ясно только после изучения результатов тест-драйва.

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