Начальника полиции Первоуральска будут судить за коррупцию

Олегу Грехову предъявили обвинение по статье «получение взятки в крупном размере»

Накануне вечером его задержали у подъезда собственного дома сотрудники ФСБ, а после обыскали квартиру. Похоже, там и нашли основания для обвинения. Что именно стало причиной ареста, следователи не комментируют. По слухам, начальнику полиции припоминают дело шестилетней давности. Якобы, Грехов связан с делом о прослушке бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Тогда обвиняемый был заместителем начальника свердловского МВД. В 2016 осудили одного из его подчиненных — за передачу распечаток телефонных разговоров Ройзмана, а самого полицейского спустили по карьерной лестнице. Возможно теперь вскрылись новые обстоятельства того дела. Решением суда Олега Грехова арестовали на 2 месяца, свою вину полковник отрицает.

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Начальника полиции Первоуральска будут судить за коррупцию