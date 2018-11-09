Мэр Краснотурьинска предложил урезать зарплаты бюджетников

Неделя политической откровенности. Вслед за министром Ольгой Глацких, мисс «Государство вам ничего не должно», скандальное заявление сделал глава Краснотурьинска. Александр Устинов предложил урезать зарплаты бюджетникам. Ведь, по его словам, на это уходит большая часть бюджета уральского города. Больше всего, мэра коробит, что за счет муниципальной казны оплачиваются больничные и декретные отпуска. Эти деньги не по должности честный Устинов назвал мертвыми — то есть потраченными впустую. Ведь работающие бюджетники хотя бы платят налоги. Кстати, мэр осознаёт, что вслед за снижением зарплат работникам уменьшится и объем обязательных взносов. Готов ли он сам расстаться с частью доходов, не уточняется. Стоит отметить, что заявление свердловского главы вновь расходится с федеральным трендом — государство, наоборот, обещает рост зарплат в бюджетной сфере.