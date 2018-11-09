Мэр Краснотурьинска предложил урезать зарплаты бюджетников

По его словам, на это уходит большая часть бюджета уральского города

Неделя политической откровенности. Вслед за министром Ольгой Глацких, мисс «Государство вам ничего не должно», скандальное заявление сделал глава Краснотурьинска. Александр Устинов предложил урезать зарплаты бюджетникам. Ведь, по его словам, на это уходит большая часть бюджета уральского города. Больше всего, мэра коробит, что за счет муниципальной казны оплачиваются больничные и декретные отпуска. Эти деньги не по должности честный Устинов назвал мертвыми — то есть потраченными впустую. Ведь работающие бюджетники хотя бы платят налоги. Кстати, мэр осознаёт, что вслед за снижением зарплат работникам уменьшится и объем обязательных взносов. Готов ли он сам расстаться с частью доходов, не уточняется. Стоит отметить, что заявление свердловского главы вновь расходится с федеральным трендом — государство, наоборот, обещает рост зарплат в бюджетной сфере.

Также в разделе Деньги

Верните деньги! Еще один уральский банк лишился лицензии
25.10.2018
Верните деньги! Еще один уральский банк лишился лицензии
Правительство и нефтяники договорились заморозить стоимость бензина до конца этого года
01.11.2018
Правительство и нефтяники договорились заморозить стоимость бензина до конца этого года
Десятки тысяч россиян не могут улететь на отдых в Турцию
04.10.2018
Десятки тысяч россиян не могут улететь на отдых в Турцию
Двойной удар по карману: за одно нарушение автомобилисту выписали два штрафа
18.10.2018
Двойной удар по карману: за одно нарушение автомобилисту выписали два штрафа
Вчера
Мэр Краснотурьинска предложил урезать зарплаты бюджетников