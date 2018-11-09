Коммунальный гамбит: уралец 8 лет не платит за квартиру

Коммунальный гамбит в Сысертском районе. Житель села Щелкун 8 лет не платил за квартиру, но в итоге отсудил у коммунальщиков 720 тысяч рублей. Такое неординарное решение вынес суд. Сама история разбирательства еще более неординарная. Уралец принципиально не платил за коммунальные услуги, полагая, что Управляющая компания дом содержит в ненадлежащем качестве. Частная и судебная экспертизы подтвердили этот факт, а неуёмный Михаил Неуймин добился-таки своего.