Грибы на подоконнике: уральские аграрии расширяют возможности садоводов

По грибы не в лес, не в магазин, а на собственную кухню. Даже в холодное время года уральские аграрии призывают не забывать про садово-огородные заботы. И перенести грядки на подоконник. Таким способом можно вырастить не только зелень, но и шампиньоны с вешенками. Чтобы эксперименты можно было продолжить и на приусадебных участках, селекционеры выводят особые сорта. Местные абрикосы и арбузы уральских морозов не боятся, а жимолость и вовсе может цвести при — 15 градусах.