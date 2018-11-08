Зверская поездка: в екатеринбургском такси проехался леопард

Видео с диким зверем разлетелось в сети

Пятнистый рейс. В Екатеринбурге в такси прокатился настоящий леопард. Видео с диким зверем, ехавшим на переднем сидении, вызвало широкий резонанс. При съемках ни один водитель не пострадал, наоборот — судя по ролику, таксисту заказ очень понравился. К такому повороту шофер был готов. Его заранее предупредили, что пассажир будет с большой кошкой на руках. Леопард вел себя спокойно, машину вести не мешал. В какой-то момент даже начал ластиться. Однако, не все горожане умилялись при просмотре видео. Нашлись и те, кто обвинил владельца в жестоком обращении с диким животным.

Также в разделе Братья меньшие

Встал на лапы. Лабрадор Барри делает первые шаги к выздоровлению
01.11.2018
Встал на лапы. Лабрадор Барри делает первые шаги к выздоровлению
Без собаки как без рук: инвалид по зрению собирает средства на реабилитацию пса-поводыря
30.10.2018
Без собаки как без рук: инвалид по зрению собирает средства на реабилитацию пса-поводыря
Человек-паук с Уралмаша: мужчина вышел в окно, чтобы спасти собаку
29.10.2018
Человек-паук с Уралмаша: мужчина вышел в окно, чтобы спасти собаку
Ветеринары пытаются пристроить мини-пига-подкидыша
30.10.2018
Ветеринары пытаются пристроить мини-пига-подкидыша
Вчера
Зверская поездка: в екатеринбургском такси проехался леопард