Зверская поездка: в екатеринбургском такси проехался леопард

Пятнистый рейс. В Екатеринбурге в такси прокатился настоящий леопард. Видео с диким зверем, ехавшим на переднем сидении, вызвало широкий резонанс. При съемках ни один водитель не пострадал, наоборот — судя по ролику, таксисту заказ очень понравился. К такому повороту шофер был готов. Его заранее предупредили, что пассажир будет с большой кошкой на руках. Леопард вел себя спокойно, машину вести не мешал. В какой-то момент даже начал ластиться. Однако, не все горожане умилялись при просмотре видео. Нашлись и те, кто обвинил владельца в жестоком обращении с диким животным.