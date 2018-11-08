В интернете появилось видео задержания начальника первоуральской полиции

Олега Грехова арестовали во дворе собственного дома

Сотрудники ЭФСБ устроили засаду на парковке и провернули спецоперацию буквально за минуту. Облаву устроили ранним утром — в половину восьмого утра, когда полковник отправлялся на работу. Как только он сел в полицейский УАЗик, парковку перегородил черный микроавтобус. Оттуда вышли восемь человек и попросили Грехова пройти с ними. Полицейский, кажется, ни секунды не колебался и спокойным шагом подошел к машине. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки. Правда, следователи пока не раскрывают подробностей. По слухам, на полковника мог написать заявление местный лесник, который якобы построил охотничий домик для Грехова после угроз возбудить уголовное дело о незаконной рубке леса.

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