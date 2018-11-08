Обвиняемому в педофилии фитнес-тренеру вынесли приговор

Следствие считает, что он занимался самоудовлетворением

Теперь насидится. Фитнес-тренер отправится в колонию строгого режима на восемь лет за то, что посидел рядом с девочкой на диване. Мужчину обвиняли в домогательствах. И хотя пострадавшую взрослый даже пальцем не тронул, следствие считает, что он занимался самоудовлетворением. За скандальным делом — в буквальном смысле — следил весь город. Момент, когда мужчина дал волю рукам, попал в объектив камеры наблюдения. Правда, каждый углядел в кадрах свое.

Также в разделе Криминал

Неудачно посидел рядом: обвиняемый в педофилии фитнес-тренер предстал перед судом
16.08.2018
Неудачно посидел рядом: обвиняемый в педофилии фитнес-тренер предстал перед судом
Метод выживания: чёрные риелторы поставили на поток схему подселения в квартиры
01.11.2018
Метод выживания: чёрные риелторы поставили на поток схему подселения в квартиры
Воровала у детей: заведующую детским садом отправили в колонию за мошенничество
26.07.2018
Воровала у детей: заведующую детским садом отправили в колонию за мошенничество
Воспитательницу на Уралмаше застрелил ее буйный муж
12.10.2018
Воспитательницу на Уралмаше застрелил ее буйный муж
Вчера
Обвиняемому в педофилии фитнес-тренеру вынесли приговор