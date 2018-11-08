Обвиняемому в педофилии фитнес-тренеру вынесли приговор

Теперь насидится. Фитнес-тренер отправится в колонию строгого режима на восемь лет за то, что посидел рядом с девочкой на диване. Мужчину обвиняли в домогательствах. И хотя пострадавшую взрослый даже пальцем не тронул, следствие считает, что он занимался самоудовлетворением. За скандальным делом — в буквальном смысле — следил весь город. Момент, когда мужчина дал волю рукам, попал в объектив камеры наблюдения. Правда, каждый углядел в кадрах свое.