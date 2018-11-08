Ловить нарушителей на свердловских трассах вскоре будут робокопы

С таким предложением выступили представители Госавтоинспекции. Видимо, так полицейские планируют ловить нарушителей в местах, где не установлены стационарные камеры и радары. Правда, возможно ли это — пока неизвестно. Сейчас чиновники изучают юридические нюансы, в том числе есть ли правовые основания для применения такой техники. Дроны уже давно используют в регионе — они задействованы в самых разных сферах. Недавно о намерении купить очередной дорогостоящий аппарат заявил департамент по охране животного мира. Новый беспилотник должен «зависать» в нужной точке и фиксировать зверей, людей или транспорт в любое время года. На прибор рассчитывают потратить 5 миллионов рублей.