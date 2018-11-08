Коробка с сюрпризом: таможня готовится к наплыву посылок из интернет-магазинов

Кольцовская таможня готовится к наплыву посылок — на этой неделе известный интернет-магазин устраивает распродажу с небывалыми скидками. Так что работы таможенникам предстоит немало — они планируют принять 60 тонн груза за один день. Впрочем, главное, не впустить посылку в страну, а не пропустить запрещенный товар. Ведь в коробке могут ножи, нунчаки, и даже очки, ручка или зажигалка. С сюрпризом.