Грязное дело: частный сектор по-прежнему завален мусором

Запуск мусорной реформы в Екатеринбурге вновь под вопросом

Коммунальщики всех стран — объединились. В Екатеринбурге впервые проходит Международный форум работников сферы ЖКХ. Среди насущных тем — создание комфортной городской среды. Для уральской столицы — это вопрос даже не первой, а жизненной необходимости. Запуск мусорной реформы в Екатеринбурге, который намечен на начало года, вновь под вопросом. Тарифы на вывоз отходов не определены, а потенциальные региональные операторы в суде выясняют, кто пойдет на грязное дело. Пока этим вынуждены заниматься районы.

Также в разделе ЖКХ

Неделя прошла — мусор остался: почему на месте свалок не появились мусорные контейнеры
10.10.2018
Неделя прошла — мусор остался: почему на месте свалок не появились мусорные контейнеры
На Екатеринбург обрушились тонны снега
31.10.2018
На Екатеринбург обрушились тонны снега
По колено в кипятке: на Некрасова затопило 12 этажей
30.10.2018
По колено в кипятке: на Некрасова затопило 12 этажей
Кажется, забыли про вывоз мусора. Жители города жалуются на антисанитарию
19.09.2018
Кажется, забыли про вывоз мусора. Жители города жалуются на антисанитарию
Сегодня
Грязное дело: частный сектор по-прежнему завален мусором