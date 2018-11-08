Грязное дело: частный сектор по-прежнему завален мусором

Коммунальщики всех стран — объединились. В Екатеринбурге впервые проходит Международный форум работников сферы ЖКХ. Среди насущных тем — создание комфортной городской среды. Для уральской столицы — это вопрос даже не первой, а жизненной необходимости. Запуск мусорной реформы в Екатеринбурге, который намечен на начало года, вновь под вопросом. Тарифы на вывоз отходов не определены, а потенциальные региональные операторы в суде выясняют, кто пойдет на грязное дело. Пока этим вынуждены заниматься районы.