Еще одна экскурсионная линия появилась в Екатеринбурге

Еще одна экскурсионная линия — наряду с красной и синей — появилась в Екатеринбурге. Екатерининская. Она правда условная, на тротуарах пока не обозначена, но может стать очень заметной и востребованной в городе и у туристов. Фонд Святой Екатерины занялся экскурсиями в религиозном ключе. Начинается она от известной часовни на площади труда, а заканчивается по-разному для детей и взрослых, но в монастырях, которым покровительствует Екатерина Александрийская.