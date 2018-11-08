Еще одна экскурсионная линия появилась в Екатеринбурге

Фонд Святой Екатерины занялся экскурсиями в религиозном ключе

Еще одна экскурсионная линия — наряду с красной и синей — появилась в Екатеринбурге. Екатерининская. Она правда условная, на тротуарах пока не обозначена, но может стать очень заметной и востребованной в городе и у туристов. Фонд Святой Екатерины занялся экскурсиями в религиозном ключе. Начинается она от известной часовни на площади труда, а заканчивается по-разному для детей и взрослых, но в монастырях, которым покровительствует Екатерина Александрийская.

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