Еще одна экскурсионная линия — наряду с красной и синей — появилась в Екатеринбурге. Екатерининская. Она правда условная, на тротуарах пока не обозначена, но может стать очень заметной и востребованной в городе и у туристов. Фонд Святой Екатерины занялся экскурсиями в религиозном ключе. Начинается она от известной часовни на площади труда, а заканчивается
Еще одна экскурсионная линия появилась в Екатеринбурге
Фонд Святой Екатерины занялся экскурсиями в религиозном ключе
Еще одна экскурсионная линия — наряду с красной и синей — появилась в Екатеринбурге. Екатерининская. Она правда условная, на тротуарах пока не обозначена, но может стать очень заметной и востребованной в городе и у туристов. Фонд Святой Екатерины занялся экскурсиями в религиозном ключе. Начинается она от известной часовни на площади труда, а заканчивается
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Еще одна экскурсионная линия появилась в Екатеринбурге