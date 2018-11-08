Домашний леопард: как дикая кошка попала в городские джунгли

Как выяснилось, большую кошку зовут Цезарь

Он успел произвести впечатление не только на екатеринбуржцев, но и на жителей других городов. Цезарь — звезда российского масштаба. Ручной зверь живет в Пензе и зарабатывает на хлеб участием в фотосессиях и всевозможных ивентах. С виду опасен, но добр внутри. С пятнистым питомцем Александр управляется, как с ручным котенком — ведь он его вырастил с младых ногтей. Индийский леопард Цезарь в Екатеринбург приехал из Пензы — и навел тут шороху, прокатившись в такси. Его хозяин объясняет, это вышло случайно.

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Домашний леопард: как дикая кошка попала в городские джунгли