Дом раздора: прокуратура проверит пятиэтажку на улице Карла Либкнехта

Её хотят снести ради строительства концертного зала филармонии

Правоохранители уточнят детали проведения экспертизы технического состояния здания, на которую потратили полмиллиона рублей. Кроме того, прокуратура изучит результаты общественных слушаний, проведенных городской администрацией и достоверность их результатов. Напомним, по итогу обсуждений в мэрии сообщили, что сохранить дом не удастся. Его снесут, а жильцов расселят. Ранее в надзорном ведомстве заявляли, что не нашли никаких нарушений. Но оказалось, это касалось только конкретных претензий к организации публичных слушаний, а проверка продолжается.

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