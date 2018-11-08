Дом раздора: прокуратура проверит пятиэтажку на улице Карла Либкнехта

Правоохранители уточнят детали проведения экспертизы технического состояния здания, на которую потратили полмиллиона рублей. Кроме того, прокуратура изучит результаты общественных слушаний, проведенных городской администрацией и достоверность их результатов. Напомним, по итогу обсуждений в мэрии сообщили, что сохранить дом не удастся. Его снесут, а жильцов расселят. Ранее в надзорном ведомстве заявляли, что не нашли никаких нарушений. Но оказалось, это касалось только конкретных претензий к организации публичных слушаний, а проверка продолжается.