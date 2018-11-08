Что делать, если отказали в ремонте телефона по гарантии

А екатеринбурженка Ксения Трегубова купила телефон с сюрпризом. С экраном начались проблемы. Спасло то, что смартфон был на гарантии. И владелица гаджета отправилась в сервисный центр. Но там ее разочаровали, сказав, что придется раскошелиться. Ксению такой вердикт не удовлетворил. Тем более, что перед глазами — пример сестры. В салоне, куда обращалась Ксения, ответственность на себя брать не стали. Мол, они лишь посредники межу клиентом и сервисным центром.