Что делать, если отказали в ремонте телефона по гарантии

Как себя вести потребителям в таких ситуациях

А екатеринбурженка Ксения Трегубова купила телефон с сюрпризом. С экраном начались проблемы. Спасло то, что смартфон был на гарантии. И владелица гаджета отправилась в сервисный центр. Но там ее разочаровали, сказав, что придется раскошелиться. Ксению такой вердикт не удовлетворил. Тем более, что перед глазами — пример сестры. В салоне, куда обращалась Ксения, ответственность на себя брать не стали. Мол, они лишь посредники межу клиентом и сервисным центром.

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Что делать, если отказали в ремонте телефона по гарантии