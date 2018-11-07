Земскую школу в центре города восстанавливают, чтобы вернуть детям

Здесь даже сохранилась кладка из разных кирпичей

История повторяется: на перекрестке Московская-Малышева начали реконструировать особняк, возведенный в начале 20 века, специально под земскую школу. Здесь даже сохранилась кладка из разных кирпичей — ведь строили тогда всем городом, и каждый вносил посильную лепту. Вот и сегодня в 21 веке уже современные екатеринбуржцы могут помочь в реконструкции. Так история закольцуется и здание после ремонта вновь отдадут детям, особенным детям.

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Земскую школу в центре города восстанавливают, чтобы вернуть детям