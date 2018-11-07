В Первоуральске задержан начальник городской полиции

Олега Грехова подозревают в коррупции

Утром спецслужбы провели обыск в отделе и по нескольким адресам. Главу же ведомства задержали рядом с домом. В каких грехах подозревают Грехова, правоохранители не раскрывают. Сообщают лишь, что в рамках его уголовного дела вопросы могут возникнуть и к другим сотрудникам полиции. Дело передано следователям. На время проверки Олег Грехов отстранён от должности, которую занимал с 2015 года. До этого он возглавлял отдел киберпреступлений областного МВД, но из-за скандала с передачей прослушки третьему лицу был переведён в Первоуральский отдел.

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