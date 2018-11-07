Такое не каждая лошадь вывезет: в Екатеринбурге спасают истощенную кобылу

Долгая дорога домой. Заводчики спасли и вернули в Екатеринбург лошадь экзотической фризской породы. Прежние хозяева едва не погубили животное. Однако местные коневоды узнали ее по фотографии. Чтобы начать лечить и хоть как-то облегчить страдания, кобылу пришлось выкупить. Накануне вечером Эмбер, так зовут эту лошадь, вернулась в Екатеринбург проделав путь в 2000 километров. Деньги на операцию и последующую реабилитацию лошади собирали всем миром.