Такое не каждая лошадь вывезет: в Екатеринбурге спасают истощенную кобылу

Животное уникальной породы из Голландии скиталось по городам России

Долгая дорога домой. Заводчики спасли и вернули в Екатеринбург лошадь экзотической фризской породы. Прежние хозяева едва не погубили животное. Однако местные коневоды узнали ее по фотографии. Чтобы начать лечить и хоть как-то облегчить страдания, кобылу пришлось выкупить. Накануне вечером Эмбер, так зовут эту лошадь, вернулась в Екатеринбург проделав путь в 2000 километров. Деньги на операцию и последующую реабилитацию лошади собирали всем миром.

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Такое не каждая лошадь вывезет: в Екатеринбурге спасают истощенную кобылу