Субтропики в Юго-западном: в квартире на первом этаже резко сменился микроклимат

На нескольких квадратных метрах стало жарко и очень влажно

Пол стал будто с подогревом, но жильцы этому отнюдь не рады. А под боком коммунальное море — подвал заливает несколько дней и остановить подтопление рабочие не могут. Что выйдет из берегов раньше — вода или терпение соседей? Подвал начал превращаться в бассейн еще в феврале. От повышенной влажности — возмущаются жители — хоть из дома беги. Особенно тяжко приходится тем, кто живет на первом этаже. Здесь поселились плесень и экзотическая живность.

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Субтропики в Юго-западном: в квартире на первом этаже резко сменился микроклимат