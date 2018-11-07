Субтропики в Юго-западном: в квартире на первом этаже резко сменился микроклимат

Пол стал будто с подогревом, но жильцы этому отнюдь не рады. А под боком коммунальное море — подвал заливает несколько дней и остановить подтопление рабочие не могут. Что выйдет из берегов раньше — вода или терпение соседей? Подвал начал превращаться в бассейн еще в феврале. От повышенной влажности — возмущаются жители — хоть из дома беги. Особенно тяжко приходится тем, кто живет на первом этаже. Здесь поселились плесень и экзотическая живность.