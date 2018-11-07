Следственный комитет взялся за министра, заявившую, что государство никому ничего не должно

Правоохранители проверят траты департамента по молодежной политике, который возглавляла Ольга Глацких. В частности, то, зачем она организовала обучение подростков в отеле премиум-класса. Это обошлось бюджету в круглую сумму. По информации следователей, на четыре смены обучения департамент потратил 131 миллион рублей — это примерно пятая часть от его годового бюджета. Так что у следователей появились вопросы к выбору площадки для организации мероприятия. Почему подростков пригласили в гостиницу бизнес-класса, а не в профилакторий или оздоровительный лагерь — где обычно устраивают такие слёты. По информации комитета, в этом отеле могли проходить и другие мероприятия, организованные подчиненными Глацких. Так что чиновнице грозит не только увольнение, но и уголовное дело.