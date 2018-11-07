Пятиклассница, сбежавшая из Истока, изрядно нахулиганила дома

Едва не сожгла все мосты из-за обычной шалости. Пятиклассница из Большого Истока сбежала из дома после того, как устроила пожар и двое суток бродила по магазинам в Екатеринбурге. В горящей квартире школьница закрыла младшую сестру, а перед уходом опустошила родительские кошельки на 40 тысяч рублей. Ребенка помогли найти волонтеры. Разбираться в причинах такого поступка теперь будут специалисты-психологи.