Пятиклассница, сбежавшая из Истока, изрядно нахулиганила дома

Пожар, пропажа денег и запертая сестра — предыстория побега

Едва не сожгла все мосты из-за обычной шалости. Пятиклассница из Большого Истока сбежала из дома после того, как устроила пожар и двое суток бродила по магазинам в Екатеринбурге. В горящей квартире школьница закрыла младшую сестру, а перед уходом опустошила родительские кошельки на 40 тысяч рублей. Ребенка помогли найти волонтеры. Разбираться в причинах такого поступка теперь будут специалисты-психологи.

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