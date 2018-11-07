Отдали в прежние руки: щенка, спасенного из заточения, вернули старым хозяевам

Активистам — забравшим пса — пришлось писать в полиции объяснительную — почему они забрали чужое имущество. Оказалось, щенка зовут Микки. В машине его оставили хозяева — молодая пара. Мол, лишь на выходные, пока они не в городе, ведь их родители против собаки дома. В багажнике для питомца заботливо оставили еду и воду. Из таких условий волонтеры и забрали пса. Впрочем, сегодня Микки пришлось вернуть, правда, при условии, что поступать так с ним больше будут.