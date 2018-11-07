Медиков будут наказывать за пропаганду отказа от прививок

Такой законопроект сейчас готовит Минздрав России

Чиновники предлагают делать выговоры врачам, агитирующим не прививаться, а также отправлять их на переобучение. Согласно законопроекту, врачам нельзя будет отговаривать здоровых пациентов от прививок. Сообщать о рисках или аллергических реакциях, конечно, не запрещено. По мнению авторов инициативы, массовый отказ от прививок угрожает здоровью населения страны и может привести к эпидемиям. Так, в 2016-ом Екатеринбург уже пережил вспышку кори. Тогда болезнь поразила около семидесяти человек, большинство их которых дети. Одной из причин массовой заболеваемости медики назвали убежденность родителей в том, что вакцинация не нужна.

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Медиков будут наказывать за пропаганду отказа от прививок