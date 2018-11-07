Дым валил с крыши: пожар на оборонном предприятии «Вектор»

Многие сотрудники завода узнали о ЧП только из социальных сетей

Пожар на оборонном предприятии «Вектор», который днем переполошил полгорода, для работников завода прошел практически незаметно. Многие узнали о ЧП только из социальных сетей. По предварительной информации МЧС, из здания вывели лишь 160 человек — весь цех, над которым задымилась кровля. Выяснить подробности было сложно.

Также в разделе ЧП

На Серовском тракте лосёнок спровоцировал ДТП
01.11.2018
На Серовском тракте лосёнок спровоцировал ДТП
Смертельный переход: пешеходы гибнут под колесами на Полевском тракте
02.11.2018
Смертельный переход: пешеходы гибнут под колесами на Полевском тракте
Пешеходы пострадали от столкновения двух машин в центре Екатеринбурга
24.10.2018
Пешеходы пострадали от столкновения двух машин в центре Екатеринбурга
После игр на детской площадке подростку пришлось наложить с десяток швов
25.10.2018
После игр на детской площадке подростку пришлось наложить с десяток швов
среда 07 Ноября 2018
Дым валил с крыши: пожар на оборонном предприятии «Вектор»