Дым валил с крыши: пожар на оборонном предприятии «Вектор»

Пожар на оборонном предприятии «Вектор», который днем переполошил полгорода, для работников завода прошел практически незаметно. Многие узнали о ЧП только из социальных сетей. По предварительной информации МЧС, из здания вывели лишь 160 человек — весь цех, над которым задымилась кровля. Выяснить подробности было сложно.