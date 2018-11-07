Чёрного риелтора отправили за решетку за принуждение к сделке

Мужчина по отработанной схеме селился к людям и мучил, заставляя продать свою долю

Нелегкая доля. В Екатеринбурге отправили за решетку черного риелтора. Преступник выкупал часть квартир, а потом делал невыносимой жизнь тех, кому не повезло оказаться рядом. Угрозы, насилие и порча имущества — все ради того, чтобы заставить соседей пойти на невыгодную сделку. Олегу Аносову и его сообщникам принадлежат доли в десятках квартир по всему Екатеринбургу. Но ближайшие 4 года осужденному придется провести в комнате с соседями, выжить которых ему будет уже не под силу.

Также в разделе Криминал

Метод выживания: чёрные риелторы поставили на поток схему подселения в квартиры
01.11.2018
Метод выживания: чёрные риелторы поставили на поток схему подселения в квартиры
Наказание за равнодушие: в Березовском перед судом предстала 13-летняя школьница
21.09.2018
Наказание за равнодушие: в Березовском перед судом предстала 13-летняя школьница
Воспитательницу на Уралмаше застрелил ее буйный муж
12.10.2018
Воспитательницу на Уралмаше застрелил ее буйный муж
Насильник и душегуб из Верхней Пышмы приговорен к пожизненному заключению
12.10.2018
Насильник и душегуб из Верхней Пышмы приговорен к пожизненному заключению
среда 07 Ноября 2018
Чёрного риелтора отправили за решетку за принуждение к сделке