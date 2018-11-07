Чёрного риелтора отправили за решетку за принуждение к сделке

Нелегкая доля. В Екатеринбурге отправили за решетку черного риелтора. Преступник выкупал часть квартир, а потом делал невыносимой жизнь тех, кому не повезло оказаться рядом. Угрозы, насилие и порча имущества — все ради того, чтобы заставить соседей пойти на невыгодную сделку. Олегу Аносову и его сообщникам принадлежат доли в десятках квартир по всему Екатеринбургу. Но ближайшие 4 года осужденному придется провести в комнате с соседями, выжить которых ему будет уже не под силу.