Зоозащитники вызволили щенка из запертой машины

Мешаешь спать — живи в машине. Маленький щенок несколько дней просидел в запертом автомобиле — пока об узнике не узнали зоозащитники. Но и приехав на место, помочь малышу активисты не смогли — хозяина рядом не оказалось. Единым фронтом на пути активистов встали и соседи нерадивого хозяина. Правда, защищали они не собаку, а — машину от спасателей. Мол, щенку внутри комфортно, да и сидит малыш взаперти лишь несколько часов. Пока хозяева спят.