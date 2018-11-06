Зоозащитники вызволили щенка из запертой машины

Достать его оттуда зоозащитникам неожиданно помешала полиция

Мешаешь спать — живи в машине. Маленький щенок несколько дней просидел в запертом автомобиле — пока об узнике не узнали зоозащитники. Но и приехав на место, помочь малышу активисты не смогли — хозяина рядом не оказалось. Единым фронтом на пути активистов встали и соседи нерадивого хозяина. Правда, защищали они не собаку, а — машину от спасателей. Мол, щенку внутри комфортно, да и сидит малыш взаперти лишь несколько часов. Пока хозяева спят.

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