Стинг уехал, зрители остались: после концерта екатеринбуржцы не могли вернуться домой

Горожане приветствовали Стинга, стоя в пробках

Радость от долгожданных статусных гастролей омрачили заторы на Кольцовской трассе и на парковке Экспо-центра, где проходил концерт. Тысячи гостей потеряли на въезде и выезде несколько часов. Пробки у Экспо-центра начали собираться за час до начала концерта. Там были замечены автомобили не только из свердловской, но и из челябинской, тюменской и оренбургской областей, Новосибирска и Уфы. И весь этот поток пытался просочиться через один-единственный въезд. По словам очевидцев, следящие за порядком инспекторы ГИБДД никак не помогали разрулить ситуацию. Поэтому и дорога домой выдалась сложной. Многие не могли выехать на тракт больше часа.

Также в разделе Дороги

Отказались от кольца: в Академический начали прокладывать новую дорогу
31.10.2018
Отказались от кольца: в Академический начали прокладывать новую дорогу
Поехали! Улицу Гражданскую открыли после четырехмесячного ремонта
30.10.2018
Поехали! Улицу Гражданскую открыли после четырехмесячного ремонта
Когда полностью закончится реконструкция Макаровского моста.
31.08.2018
Когда полностью закончится реконструкция Макаровского моста.
Смертельный обгон. В аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибло пять человек, среди них трое детей
23.07.2018
Смертельный обгон. В аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибло пять человек, среди них трое детей
Вчера
Стинг уехал, зрители остались: после концерта екатеринбуржцы не могли вернуться домой