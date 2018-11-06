Стинг уехал, зрители остались: после концерта екатеринбуржцы не могли вернуться домой

Радость от долгожданных статусных гастролей омрачили заторы на Кольцовской трассе и на парковке Экспо-центра, где проходил концерт. Тысячи гостей потеряли на въезде и выезде несколько часов. Пробки у Экспо-центра начали собираться за час до начала концерта. Там были замечены автомобили не только из свердловской, но и из челябинской, тюменской и оренбургской областей, Новосибирска и Уфы. И весь этот поток пытался просочиться через один-единственный въезд. По словам очевидцев, следящие за порядком инспекторы ГИБДД никак не помогали разрулить ситуацию. Поэтому и дорога домой выдалась сложной. Многие не могли выехать на тракт больше часа.