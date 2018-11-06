От революции до единства: как страна отдохнула в дополнительный выходной

Опросы показали, что в памяти у россиян прочно обосновалось 7 ноября, а победа Минина и Пожарского над польским ополчением — страница истории, которую многие забыли. Но не смотря ни на что отмечали с широкой русской душой: в Екатеринбурге были организованы десятки площадок для массовых гуляний, которые лишний раз подтвердили: объединяется русский народ лучше всего за столом и в хороводе.