От революции до единства: как страна отдохнула в дополнительный выходной

Но не каждый вспомнил, что же за праздник такой — День народного единения

Опросы показали, что в памяти у россиян прочно обосновалось 7 ноября, а победа Минина и Пожарского над польским ополчением — страница истории, которую многие забыли. Но не смотря ни на что отмечали с широкой русской душой: в Екатеринбурге были организованы десятки площадок для массовых гуляний, которые лишний раз подтвердили: объединяется русский народ лучше всего за столом и в хороводе.

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От революции до единства: как страна отдохнула в дополнительный выходной