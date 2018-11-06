Операция «Эвакуация»: пациентов больницы в Первоуральске выпроводили на улицу

В здании хирургического корпуса загорелась электро-щитовая

Дым начать валить в палаты, к счастью никто из больных не пострадал. Тех, кто не мог передвигаться, из здания выносил медперсонал — на носилках и одеялах. Врачи подогнали к больнице личные автомобили — чтобы разместить в них больных. К счастью, на морозе пациентам пришлось находиться недолго. С возгоранием еще до приезда пожарных справились электрики. На это у них ушло 20 минут. Уже после обеда больница вернулась к обычному рабочему режиму. Только операции, запланированные на сегодня, все же решили перенести. А у электриков работы прибавилось — они меняют сгоревшие элементы щитка.

Также в разделе Соседи

В Первоуральске из дворов пропадают детские горки
30.10.2018
В Первоуральске из дворов пропадают детские горки
Трое детей сбежали от матери, изголодавшись по нормальной жизни
24.10.2018
Трое детей сбежали от матери, изголодавшись по нормальной жизни
У молодой мамы хотят забрать ребенка из-за отказа от прививок
02.10.2018
У молодой мамы хотят забрать ребенка из-за отказа от прививок
На птичьих правах: несколько десятков белоярцев могут остаться без жилья
31.10.2018
На птичьих правах: несколько десятков белоярцев могут остаться без жилья
Вчера
Операция «Эвакуация»: пациентов больницы в Первоуральске выпроводили на улицу