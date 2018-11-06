Операция «Эвакуация»: пациентов больницы в Первоуральске выпроводили на улицу

Дым начать валить в палаты, к счастью никто из больных не пострадал. Тех, кто не мог передвигаться, из здания выносил медперсонал — на носилках и одеялах. Врачи подогнали к больнице личные автомобили — чтобы разместить в них больных. К счастью, на морозе пациентам пришлось находиться недолго. С возгоранием еще до приезда пожарных справились электрики. На это у них ушло 20 минут. Уже после обеда больница вернулась к обычному рабочему режиму. Только операции, запланированные на сегодня, все же решили перенести. А у электриков работы прибавилось — они меняют сгоревшие элементы щитка.