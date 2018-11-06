Ольгу Глацких отстранили из-за высказывания «государство не просило рожать»

Скандал из-за нескольких слов может привести к отставке свердловского министра

Глава департамента молодежной политики области Ольга Глацких на совещании в Кировграде неосторожно обронила фразу о том, что государство молодым ничего не должно. И вообще — рожать детей никого не просят. Эти слова теперь знает вся страна. Служащая сперва пыталась объяснить, что интернет-пользователи смакуют вырванную из контекста фразу. А сегодня перестала выходить на связь — видимо, чтобы вновь не сболтнуть лишнего.

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Ольгу Глацких отстранили из-за высказывания «государство не просило рожать»