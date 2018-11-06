Областной центр медицины катастроф обзавелся двумя КамАЗами

Они смогут быстро добираться к пациентам по бездорожью в любую погоду

Автомобиль рассчитан на перевозку двух больных, одного — в тяжелом состоянии. Для этого скорую оснастили реанимационным оборудованием. Прежде в труднодоступные районы медикам приходилось выезжать на обычных КамАЗах с надувным госпиталем — он решал проблему оказания скорой помощи, но не был приспособлен для транспортировки пациентов в больницы. Теперь же проблема решена. Вместе с грузовиками врачи получили 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и первый передвижной стоматологический комплекс.

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