Обещали – сделали: 780 квартир получили обманутые дольщики

Жилой комплекс Первый Николаевский сдали с опозданием в восемь лет! Многим покупателям все это время пришлось снимать квартиры, выплачивая ипотеку. Строить жилой комплекс на улице Готвальда начали еще в 2010 году, но возведя дом на 30 процентов, застройщик обанкротился. Все эти годы дольщики и пайщики ждали, когда объект передадут в другие руки. Нового инвестора чиновники смогли отыскать лишь в 2017-ом. Дом достроили ударными темпами. Сегодня квартиры хозяевам сдали с чистовой отделкой. Теперь на очереди — другие проблемные объекты. К счастью, их число в области с каждым годом сокращается. По плану правительства, в ближайшие два года сдадут еще 17 долгостроев. Свердловская область — один из немногих регионов, где вопросы дольщиков решают системно.