Фраза свердловского министра вмиг стала крылатой

Так, после скандального заявления чиновницы многие пользователи предложили схему обоюдного списания «долгов»: раз государство ничего не должно своим гражданам, то и они могут не платить налоги и не служить в армии. Кто-то заметил, что неосторожная фраза — всего-навсего прямой ответ госслужащей на наболевший вопрос. Мол, скажи она то же самое на специальном чиновничьем языке (с обещаниями и уверениями), все были бы довольны и местами счастливы. Свои пять копеек в обсуждение вставил даже певец Сергей Шнуров. Он в стихах благодарит вещую Ольгу за прямоту.