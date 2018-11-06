Фраза свердловского министра вмиг стала крылатой

Одни Глацких ругают за равнодушие, другие, наоборот, хвалят — за искренность

Так, после скандального заявления чиновницы многие пользователи предложили схему обоюдного списания «долгов»: раз государство ничего не должно своим гражданам, то и они могут не платить налоги и не служить в армии. Кто-то заметил, что неосторожная фраза — всего-навсего прямой ответ госслужащей на наболевший вопрос. Мол, скажи она то же самое на специальном чиновничьем языке (с обещаниями и уверениями), все были бы довольны и местами счастливы. Свои пять копеек в обсуждение вставил даже певец Сергей Шнуров. Он в стихах благодарит вещую Ольгу за прямоту.

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