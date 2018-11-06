Дорогу под Новоуральском преградили десятки лежачих полицейских

По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам. По деревни Елани автомобилисты буквально крадутся — на одной улице появилось сразу десять лежачих полицейских! Чтобы не повредить машину, водителям приходится притормаживать. Так — несколько раз всего на одном километре. Оказалось, движение парализовали местные жители, которые за свой счет уложили полицейских. Говорят, лихачи тут часто гонки устраивают. Между тем, через дорогу раздора ходит местная детвора.