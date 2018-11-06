Дома на Елизавете остались без отопления

О том, как без отопления в этом холодном ноябре остались жители домов как минимум на трех улицах города. До праздников и все длинные выходные на Елизавете люди мерзли из-за неисправности с поэтическим названием «излив». Что это за «излив» и почему для его устранения пришлось распутывать (почти как рыболовные) сети теплоснабжения, сначала узнал, а потом вернул людям тепло Городской дозор.