ВЦИОМ составил список вещей, которые объединяют россиян

Результаты опроса оказались ожидаемыми, если не сказать — банальными. Так, главными символами России участники опроса назвали народ, любовь к родине и медведей. Книгой, объединяющей жителей страны, признана «Война и мир» Льва Толстого, а среди фильмов лидирует «Ирония судьбы, или с легким паром». Главным праздничным блюдом россиян респонденты считают салат «Оливье», а песней — гимн России. Важнейшим историческим событием, о котором помнит каждый, россияне назвали Великую Отечественную войну и присоединение Крыма.