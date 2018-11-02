Водители маршруток разворачиваются за два километра до конечной

А дальше до посёлка Шувакиш пешком – в кромешной тьме по оживлённой трассе

А дальше пешком: для жителей посёлка Шувакиш добраться вечером до дома все равно, что пройти настоящий квест. Причем, опасный для жизни. Два километра по обочине оживлённой трассы, без тротуара, в темноте шагают местные. А водителям общественного транспорта всего-то и надо, что сделать небольшой крюк — как прописано в маршруте. Но, видимо, лень. Поэтому и высаживают пассажиров около 9 детской больницы. Но Городской Дозор знает, как бороться с этой ленью рублем.

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