Водители маршруток разворачиваются за два километра до конечной

А дальше пешком: для жителей посёлка Шувакиш добраться вечером до дома все равно, что пройти настоящий квест. Причем, опасный для жизни. Два километра по обочине оживлённой трассы, без тротуара, в темноте шагают местные. А водителям общественного транспорта всего-то и надо, что сделать небольшой крюк — как прописано в маршруте. Но, видимо, лень. Поэтому и высаживают пассажиров около 9 детской больницы. Но Городской Дозор знает, как бороться с этой ленью рублем.