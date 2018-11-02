Смертельный переход: пешеходы гибнут под колесами на Полевском тракте

Ходить здесь опасно для жизни. Вторая авария со смертельным исходом на переходе у Полеводства за неделю. Этот участок дороги между Екатеринбургом и поселком Горный Щит не освещен и водители не могут вовремя заметить пешеходов. Накануне под колесами внедорожника там погибла жительница Екатеринбурга. О проблемах с освещением на этом участке прекрасно знают дорожные службы. Там уже установлены мачты освещения, но непроглядная и опасная для пешеходов тьма продолжает сгущаться.