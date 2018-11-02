Смертельный переход: пешеходы гибнут под колесами на Полевском тракте

Участок между Екатеринбургом и поселком Горный Щит не освещен

Ходить здесь опасно для жизни. Вторая авария со смертельным исходом на переходе у Полеводства за неделю. Этот участок дороги между Екатеринбургом и поселком Горный Щит не освещен и водители не могут вовремя заметить пешеходов. Накануне под колесами внедорожника там погибла жительница Екатеринбурга. О проблемах с освещением на этом участке прекрасно знают дорожные службы. Там уже установлены мачты освещения, но непроглядная и опасная для пешеходов тьма продолжает сгущаться.

Также в разделе ЧП

Пешеходы пострадали от столкновения двух машин в центре Екатеринбурга
24.10.2018
Пешеходы пострадали от столкновения двух машин в центре Екатеринбурга
После игр на детской площадке подростку пришлось наложить с десяток швов
25.10.2018
После игр на детской площадке подростку пришлось наложить с десяток швов
Вылетел на тротуар и врезался в дерево: на Белинского столкнулись иномарки
23.10.2018
Вылетел на тротуар и врезался в дерево: на Белинского столкнулись иномарки
Битва титанов. На Серовском тракте столкнулись грузовик и трактор
26.10.2018
Битва титанов. На Серовском тракте столкнулись грузовик и трактор
Вчера
Смертельный переход: пешеходы гибнут под колесами на Полевском тракте