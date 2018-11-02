Проспект Космонавтов затопило из-за прорыва трубы

По колеса в холодной воде оказались все, кто проезжал ночью по проспекту Космонавтов. Из-за прорыва трубы главная транспортная артерия Уралмаша превратилась в подобие канала. Представители трамвайно-троллейбусного управления выезжали на место, чтобы понять, как скоро после такой аварии можно будет вновь запустить здесь электротранспорт. Пока специалисты горводоканала будут устранять последствия аварии, жителям нескольких многоквартирных домов придется взять в руки ведра и канистры. Питьевую воду будут доставлять автоцистернами.