Ледовый городок может переехать с площади 1905 года на Екатеринбург-Арену

Это далеко не самый удивительный вариант возможного использования спортивной площадки. Думать, как заработать, на объекте начали после решения президента. Он поставил срок всем стадионам, построенным к чемпионату мира: в течение пяти лет выйти на самоокупаемость. Будущее стадиона под его крышей сегодня обсудили архитекторы, чиновники и руководство арены. А вот спортсменов, почему-то, на дискуссию не пригласили. Видимо, чтобы не переживали за трибуны и газон. Ведь на стадионе предлагают проводить самые массовые мероприятия: день города, ночь музыки и ночь музеев. Кроме того, арена может стать концертной площадкой, она вместит сразу 35 тысяч зрителей. А в будни здесь хотят проводить экскурсии и фотосессии — тоже за деньги. Приносить доход будет и медиафасад — его планируют использовать, как место для объявлений. Первые желающие уже нашлись.