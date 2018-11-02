Ледовый городок может переехать с площади 1905 года на Екатеринбург-Арену

Такое предложение появилось на панельной дискуссии, где обсуждали судьбу стадиона

Это далеко не самый удивительный вариант возможного использования спортивной площадки. Думать, как заработать, на объекте начали после решения президента. Он поставил срок всем стадионам, построенным к чемпионату мира: в течение пяти лет выйти на самоокупаемость. Будущее стадиона под его крышей сегодня обсудили архитекторы, чиновники и руководство арены. А вот спортсменов, почему-то, на дискуссию не пригласили. Видимо, чтобы не переживали за трибуны и газон. Ведь на стадионе предлагают проводить самые массовые мероприятия: день города, ночь музыки и ночь музеев. Кроме того, арена может стать концертной площадкой, она вместит сразу 35 тысяч зрителей. А в будни здесь хотят проводить экскурсии и фотосессии — тоже за деньги. Приносить доход будет и медиафасад — его планируют использовать, как место для объявлений. Первые желающие уже нашлись.

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