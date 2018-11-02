«Красные береты» дали клятву верности Юнармии

Правда, не все добровольцами, некоторых направляют родители-военные. Но среди юнармейцев не обязательно только те, кто грезит военной службой. Среди девочек много тех, кто мечтает о карьере врача, а здесь как раз и дают мед. подготовку и как бонус имение собирать автомат Калашникова. Но можно ли научить любить Отечество?