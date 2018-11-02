«Красные береты» дали клятву верности Юнармии

Каждый год, по аналогии с военным призывом, в ряды Юнармии вступают новобранцы

Правда, не все добровольцами, некоторых направляют родители-военные. Но среди юнармейцев не обязательно только те, кто грезит военной службой. Среди девочек много тех, кто мечтает о карьере врача, а здесь как раз и дают мед. подготовку и как бонус имение собирать автомат Калашникова. Но можно ли научить любить Отечество?

Также в разделе Общество

Лучшим школьникам Октябрьского района торжественно вручили паспорта
25.10.2018
Лучшим школьникам Октябрьского района торжественно вручили паспорта
Служба по-президентски: призывник из Екатеринбурга смог попасть в элитный полк
11.10.2018
Служба по-президентски: призывник из Екатеринбурга смог попасть в элитный полк
Пропавший на ВИЗе школьник найден живым
16.10.2018
Пропавший на ВИЗе школьник найден живым
Екатеринбургский цирк лишился своего бессменного руководителя
25.10.2018
Екатеринбургский цирк лишился своего бессменного руководителя
Вчера
«Красные береты» дали клятву верности Юнармии