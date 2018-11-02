Испорченные шедевры: полиция нашла девушек, уронивших экспонаты в музее

Две работы великих европейских мастеров оказались повреждены

Это может стать скандалом международного масштаба: в екатеринбургской галерее посетительницы повредили шедевры — картины Сальвадора Дали и Франциско Гойи. Выставка открылась только в начале октября, и как утверждают организаторы — некоторые работы прибыли к нам из запасников королевской семьи Испании. Одно неловкое движение посетительниц выставки уронило не только знаменитые картины, теперь может упасть и доверие к уральским галеристам.

Также в разделе Культпросвет

В Екатеринбурге открывается выставка с работами Сальвадора Дали и Франсиска Гойи
03.10.2018
В Екатеринбурге открывается выставка с работами Сальвадора Дали и Франсиска Гойи
В Музее ИЗО открылась выставка художника Виталия Воловича
11.10.2018
В Музее ИЗО открылась выставка художника Виталия Воловича
В Екатеринбурге выставили шедевр из Эрмитажа
12.10.2018
В Екатеринбурге выставили шедевр из Эрмитажа
Праздник на фабрике счастья: театр музыкальной комедии отмечает юбилей
30.10.2018
Праздник на фабрике счастья: театр музыкальной комедии отмечает юбилей
Вчера
Испорченные шедевры: полиция нашла девушек, уронивших экспонаты в музее