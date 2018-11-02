Экс-директор цирка Анатолий Марчевский ответил на претензии руководства

Самые яркие выпады в адрес Росгосцирка

Марчевский против Росгосцирка. Легендарный советский клоун и бессменный ведущий программы «Все любят цирк» сегодня ответил на обвинения своих работодателей. Анатолий Марчевский заявил, что претензии к нему, как к руководителю екатеринбургского цирка и хозяйственнику безосновательны. Поддержать коллегу в Екатеринбург приехали бывший директор Росгосцирка и также недавно смещенный со своей должности директор цирка в Ростове-на-Дону.

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Экс-директор цирка Анатолий Марчевский ответил на претензии руководства