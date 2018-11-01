Встал на лапы. Лабрадор Барри делает первые шаги к выздоровлению

Псу потребовался курс реабилитации и уже после пары сеансов Барри отправился на первую прогулку. Ветеринары диагностировали у собаки серьёзное повреждение спинного мозга. Ее даже предлагали усыпать, но хозяин Марс не согласился. Тогда пса прооперировали и теперь ему требуется дорогостоящая реабилитация, которая продлится полтора года. Денег у владельца поводыря на такой срок не хватит, поэтому он начал сбор средств в интернете. За первые два дня ему пожертвовали 80 тысяч рублей, но этого хватит лишь на месяц с небольшим. Ведь на семидневный курс уходит около 15 тысяч. Поэтому сбор продолжается.

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