Встал на лапы. Лабрадор Барри делает первые шаги к выздоровлению

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Псу потребовался курс реабилитации и уже после пары сеансов Барри отправился на первую прогулку. Ветеринары диагностировали у собаки серьёзное повреждение спинного мозга. Ее даже предлагали усыпать, но хозяин Марс не согласился. Тогда пса прооперировали и теперь ему требуется дорогостоящая реабилитация, которая продлится полтора года. Денег у владельца поводыря на такой срок не хватит, поэтому он начал сбор средств в интернете. За первые два дня ему пожертвовали 80 тысяч рублей, но этого хватит лишь на месяц с небольшим. Ведь на семидневный курс уходит около 15 тысяч. Поэтому сбор продолжается.

Помочь Марсу Гафурову: +7 (967) 639-11-23 Карта Сбербанка: 5469 0116 0364 6506

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