Скользкая ситуация: екатеринбуржцы нетвердо стоят на ногах из-за заморозков

После снегопадов дороги Екатеринбурга превратились в каток

Когда земля уходит из-под ног. После снегопадов дороги Екатеринбурга превратились в каток. Только за вчерашний день в городе случились десятки аварий — в том числе из-за накатов на проезжей части. Нетвердо на ногах стоят и пешеходы. Так, с ветерком катятся прохожие с Макаровского моста — обледенелые ступени стали непреодолимым препятствием для мам с колясками и пенсионеров. Гололедица осложнила работу даже Главных новостей Екатеринбурга.

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