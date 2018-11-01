Скользкая ситуация: екатеринбуржцы нетвердо стоят на ногах из-за заморозков

Когда земля уходит из-под ног. После снегопадов дороги Екатеринбурга превратились в каток. Только за вчерашний день в городе случились десятки аварий — в том числе из-за накатов на проезжей части. Нетвердо на ногах стоят и пешеходы. Так, с ветерком катятся прохожие с Макаровского моста — обледенелые ступени стали непреодолимым препятствием для мам с колясками и пенсионеров. Гололедица осложнила работу даже Главных новостей Екатеринбурга.