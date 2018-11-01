Рейсы без опасности. Пригородные автобусы в центре внимания ГИБДД и Ространснадзора

Крепче за баранку держись, шофер. На Северном автовокзале сегодня устроили большую проверку техники и водителей, которые ежедневно перевозят тысячи пассажиров. Инспекторов интересовало не только состояние машин, но и то, как транспортники готовятся к предстоящим рейсам. Рейд связан не только с наступлением зимы, но и с пугающей статистикой — по сравнению с прошлым годом, количество аварий с автобусами увеличилось на 60%.