Рейсы без опасности. Пригородные автобусы в центре внимания ГИБДД и Ространснадзора

Инспекторов интересовало не только состояние машин

Крепче за баранку держись, шофер. На Северном автовокзале сегодня устроили большую проверку техники и водителей, которые ежедневно перевозят тысячи пассажиров. Инспекторов интересовало не только состояние машин, но и то, как транспортники готовятся к предстоящим рейсам. Рейд связан не только с наступлением зимы, но и с пугающей статистикой — по сравнению с прошлым годом, количество аварий с автобусами увеличилось на 60%.

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Рейсы без опасности. Пригородные автобусы в центре внимания ГИБДД и Ространснадзора