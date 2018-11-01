Прокуратура занялась отоплением в посёлке Студенческом

Несколько домов до сих пор остаются без тепла

В поселке Студенческий Белоярского района отопление пришлось включать… прокуратуре. Все потому, что горячий сезон в нескольких многоквартирных домов длился лишь два дня. Тепло дали, только чтобы отчитаться перед властями. После этого отопление выключили — и начался ремонт теплотрассы. Администрацию ничуть не смутило, что работы проводятся уже под первым снегом.

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